Am Schweizer Aktienmarkt ist die Zurückhaltung am «Super-Mittwoch» damit fast mit Händen greifbar. Denn erstmals seit Juni 2020 fallen US-Inflationsdaten und eine Sitzung der US-Notenbank Fed auf den gleichen Tag. Vor diesem Doppelschlag an wichtigen Nachrichten dürften sich die Anleger nicht wirklich aus der Reserve locken lassen. «Monate von Makrorisiken sind in diesem Tag gebündelt», heisst es dazu von einem Analysten. Das Ergebnis der Zinsentscheidung dürfte dann die Richtung der Aktienmärkte über den Sommer bestimmen.