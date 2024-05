Gewinnmitnahmen drücken am Mittwoch die Märkte in Asien. Anleger hielten Ausschau nach neuen Signalen, die den Zeitpunkt und das Ausmass möglicher Zinssenkungen der US-Notenbank bestimmen könnten. «Der Zeitpunkt von Zinssenkungen in den USA wird einen grossen Einfluss auf japanische Aktien haben», sagte Masahiro Ichikawa vom Broker Sumitomo Mitsui DS Asset Management. Sollte sich die Inflation in den USA beruhigen und die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen steigen, würden japanische Aktien der Wall Street nach oben folgen. «Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass sich der Nikkei bis zum Jahresende wieder der Marke von 39.000 oder 40.000 nähert.» Der Index war zu Jahresbeginn auf ein Allzeithoch von 41.087 Punkten geklettert, bevor er im April deutlich nachgab.