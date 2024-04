Neue Hinweise auf das Vorgehen der Fed erhoffen sich die Investoren von dem am Nachmittag anstehenden offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Von Reuters befragte Volkswirte erwarten, dass der Stellenaufbau im März mit 198'000 nicht mehr ganz so kräftig ausfällt wie noch im Februar mit 275'000. Die US-Notenbank Fed hat die Zinsen seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent gehievt, um die starke Inflation einzudämmen und den Boom am Arbeitsmarkt zu dämpfen. Auf dem Weg zu einer Zinssenkung im laufenden Jahr kommt der Entwicklung am Jobmarkt neben den Inflationszahlen entscheidende Bedeutung zu. In Deutschland stehen die Daten zu den deutschen Industrieaufträgen im Februar auf der Agenda. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten gehen davon aus, dass der Sektor nach dem Auftragseinbruch zu Jahresbeginn wieder etwas Boden gutgemacht hat: Die Bestellungen dürften demnach um 1,0 Prozent zum Vormonat zugelegt haben.