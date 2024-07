Der Dax wird am Donnerstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Mittwoch hatte er 0,9 Prozent auf 18'387 Punkte verloren. Angesichts enttäuschender Firmenbilanzen von Deutsche Bank und des Luxusgüterkonzerns LVMH hatten die Anleger den Rückzug angetreten. An der Wall Street beschleunigte sich der Ausverkauf bei Technologiewerten, da Anleger zunehmend an einer nachhaltigen Fortsetzung der Rally zweifeln. Die Indizes schlossen tief im Minus. Auch an den asiatischen Börsen ging es zum Teil deutlich bergab.