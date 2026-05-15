09:30

Der Leitindex SMI legt bis um 9.35 Uhr 0,51 Prozent auf 13'280,70 Punkte zu.  Innerhalb des SMI kommen auf 13 Gewinner 7 Verlierer. Der SMIM mit den mittelgrossen Werten rückt um 0,31 Prozent auf 2075,84 Punkte vor und der breite SPI um 0,51 Prozent auf 18'778,62 Punkte.

Das medial stark beachtete Treffen der Präsidenten von China und den USA löst derweil keine Euphorie aus. Es ist ein Gipfel mit freundlichen Zeremonien und schönen Bildern, doch inhaltlich gibt es zwischen den beiden Ländern kaum eine Annäherung. Für Streit sorgen unter anderem der Iran-Krieg und dessen Folgen sowie der Konflikt um Taiwan. Letzteren streicht unter anderem auch die Onlinebank Swissquote in einem Kommentar als Zankapfel heraus.

Von den Blue Chips sind im frühen Handel insbesondere die Versicherer gesucht. Für Swiss Re (+2,3 Prozent) hat zwar die Bank Vontobel das Kursziel etwas gesenkt, die Kaufempfehlung bleibt aber bestehen und der begleitende Kommentar ist eher wohlwollend gefasst.

Zurich (+1,5 Prozent) setzen mit den aktuellen Avancen die starke Entwicklung vom vergangenen Mittwoch (+4,1 Prozent) im Anschluss an gute Quartalszahlen fort. Und Swiss Life (+1,8 Prozent) werden von einem positiven Kommentar von Berenberg gestützt. Die Bank hat dabei das «Buy»-Rating bestätigt.

Zur Spitzengruppe gehören noch Alcon (+1,8 Prozent), nachdem die britische Ratingagentur Moody's das Kreditrating für den Augenheilkonzern bestätigt hatte.

Der Gesamtmarkt profitiert indes einmal mehr vorwiegend von den starken Schwergewichten Nestlé (+1,4 Prozent), Roche (+1,2 Prozent) und Novartis (+0,7 Prozent).

Am Tabellenende stehen derzeit Logitech (-3,5 Prozent) und Holcim (-1,8 Prozent).

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09:00

Der SMI startet nach Auffahrt 0,25 Prozent höher.

Am Ende des Indexes finden sich Logitech mit mehr als 3 Prozent Verlust, auch Holcim und ABB büssen mehr als 1,5 Prozent ein.

Swiss Re gewinnt 2,5 Prozent, darauf folgen Alcon und Zurich mit 1,8, respektive 1,2 Prozent Gewinn. Roche, Nestlé und Novartis befinden sich mit jeweils 0,3 Prozent Zuwachs ebenfalls in der Gewinnzone.

Am breiten Markt (+0,16 Prozent) führen Wisekey und Also die Tabelle an, während Calida 1,4 Prozent einbüsst. Auch Huber+Suhner kann die Erfolge der letzten Tage nicht halten und verbilligt sich um 1,7 Prozent. 

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08:30

Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:

Cosmo: Kepler Cheuvreux verteidigt die Aktie mit BUY bis 130 Franken

Adecco: Royal Bank of Canada ist für OUTPERFORM bis 25 (30) Franken

AdeccoDeutsche Bank ist für HOLD bis 22 (25) Franken.

Adecco: Jeffries reduziert Kursziel auf 13,50 von 16 Franken mit Underperform.

Also: Berenberg Bank erhöht auf 173 (165) Franken mit HOLD.

Lindt&Sprüngli: Barclays senkt auf 100'000 (106'000) Franken mit UNDERWEIGHT.

SoftwareOne: Aktie für die UBS ein Kauf bis 87,75 Franken

Swiss Life: Berenberg Bank will es wissen mit BUY bis 979 (939) Franken.

Swiss Re: Vontobel senkt auf 140 (150) Franken mit Buy.

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08:00

Der SMI verliert vorbörslich 0,63 Prozent. Alcon (+0,38 Prozent) und Novartis (+0,2 Prozent) sind die einzigen Titel im Plus. 

Hohe Verluste bei Kühne+Nagel (-1,6 Prozent), Logitech (-3,69 Prozent) und Lonza (-1,12 Prozent) belasten den Index.

Am breiten Markt stehen die Vorzeichen ebenfalls Rot. So verlieren ams Osram (-5 Prozent) , Accelleron (-1,4 Prozent), und Sandoz (-1,3 Prozent) am deutlichsten. Einzig Galderma (+0,2 Prozent), Clariant (+0,3 Prozent) und Tecan  (+0,8 Prozent) gewinnen an Wert. 

Die Stimmung am Brückentag nach Auffahrt wird geprägt von einmal mehr aufkommenden Inflationssorgen im Anschluss an neue Teuerungsdaten aus Japan. Ausserdem sollen Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate als Vergeltung für iranische Angriffe auf das eigene Staatsgebiet gemäss Medienberichten ihrerseits Ziele im Iran attackiert haben. Der medial stark beachtete Treffen der Präsidenten von China und den USA löst bislang keine Euphorie aus.

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07:30

Der Dollar steht zum Handelsbeginn in Europa etwas höher als an Auffahrt. So hat sich das Währungspaar EUR/USD auf 1,1646 abgeschwächt, von 1,1698 am gestrigen Nachmittag. Zum Franken hat der US-Dollar auf 0,7857 von 0,7820 angezogen. Das Euro/Franken-Paar zeigt sich gleichzeitig bei Kursen von 0,9150 kaum verändert.

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Die Aktie von Belimo hatte am Mittwoch 9 Prozent gewonnen und ein Drei-Monats-Hoch erreicht. Geht der Aufschwung am Freitag weiter?

06:15

Der SMI steht vorbörslich 0,6 Prozent im Minus.

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05:00

Wachsende Inflationssorgen und die Aussicht auf eine mögliche US-Zinserhöhung setzen die asiatischen Aktienmärkte unter Druck. Der japanische Nikkei-Index fiel um 1,3 Prozent, nachdem Daten zeigten, dass die Grosshandelsinflation im April mit 4,9 Prozent so stark ‌gestiegen ⁠war wie seit drei Jahren nicht mehr. Dies schürte Erwartungen, dass die japanische Zentralbank die Zinsen anheben könnte. Die ⁠Ölpreise setzen ihren Anstieg fort. Grund dafür waren ausbleibende Fortschritte bei der Öffnung der Strasse von Hormus und die Äusserung von US-Präsident Donald Trump, ‌dass China US-Öl kaufen wolle. «Der China-Besuch von Präsident Trump bietet eine willkommene Abwechslung ‌von der Angst vor einem Krieg mit dem Iran. Aber ​genau darauf werden wir zurückkommen», erklärt Padhraic Garvey, regionaler Forschungsleiter für Amerika bei ING.

In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,3 Prozent auf 61.849,81 Punkte nach und der breiter gefasste Topix notierte 0,4 Prozent niedriger bei 3.864,90 Zählern. An den chinesischen Aktienmärkte blicken die Anleger mit Spannung auf den zweiten Tag des Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef ‌Xi Jinping. Das Treffen brachte bislang nur wenige Überraschungen. Xi sagte am Donnerstag zu Trump, die Verhandlungen über Handelsfragen hätten «ausgewogene und positive Ergebnisse» erzielt. Details nannte er jedoch nicht. Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer sagte am Freitag dem Sender Bloomberg TV, es sei ​noch nicht entschieden, ob der Waffenstillstand im Handelskrieg zwischen den USA und China nach seinem ​Auslaufen im Laufe des Jahres verlängert werde.

Die Börse Shanghai verlor ​0,4 Prozent auf 4.160,68 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,6 Prozent auf 4.885,94 Punkte.

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04:00

Im asiatischen Devisenhandel gewann ‌der Dollar geringfügig auf 158,45 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,7961 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,7848 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1653 Dollar und zog leicht auf ​0,9145 Franken an.

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03:00

Die ​Ölpreise sind in der Nacht zum Freitag zweitweilig ⁠um mehr als einen Dollar je Fass (Barrel) gestiegen. US-Präsident Donald Trump hatte in ​einem Interview angekündigt, China ⁠wolle Öl aus den USA kaufen. Er werde chinesische Schiffe nach Texas, Louisiana und Alaska schicken.

Am Rohstoffmarkt verteuerte sich die ‌Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 1,5 Prozent auf 107,28 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 1,6 Prozent fester bei 102,76 Dollar.

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02:00

Der Technologie-Indizes Nasdaq 100 stieg um 0,73 Prozent auf 29.580,30 Punkte. Er hatte im Handelsverlauf ebenso wie der Nasdaq Composite und der S&P 500 Höchstwerte erreicht. Das breit gefasste Börsenbarometer gewann 0,77 Prozent auf 7.501,24 Punkte.

Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial zog um 0,75 Prozent auf 50.063,46 Punkte an. Der Wall-Street-Index näherte sich damit seinem Rekordhoch vom Februar bei knapp 50.513 Punkten.

Laut Investmentchef Clark Bellin von Bellwether Wealth ist es offensichtlich, dass die US-Wirtschaft mittlerweile sehr geschickt darin ist, sich an unterschiedlichste wirtschaftliche Rahmenbedingungen anzupassen. Zudem herrsche am Markt nach wie vor grosse Skepsis, was darauf hindeute, dass der aktuelle Bullenmarkt noch Luft nach oben habe.

Cisco setzten ihre Rekordrally mit einem Sprung um 13,4 Prozent auf 115,53 Dollar fort. Damit hatten sie im Dow mit Abstand die Nase vorn. Der Netzwerk-Ausrüster hatte mit seinem dritten Geschäftsquartal die Analystenerwartungen übertroffen und seine Ziele für 2025/26 angehoben. Der Konzern rechnet mit einem erheblich besseren Geschäft mit solchen Anbietern von Cloud-Computing-Diensten (Hyperscaler), die Millionen von Servern betreiben.

Analyst Samik Chatterjee von der Bank JPMorgan hob daraufhin sein Kursziel um ein Drittel auf 120 Dollar an und bekräftigte seine Kaufempfehlung. Cisco habe sich dank Investitionen in die Silicon-One-Strategie - anders als Konkurrenten - den Herausforderungen durch Lieferketten-Engpässe erfolgreich gestellt.

Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz wurden davon mit nach oben gezogen. Nvidia etwa gewannen 4,4 Prozent. Hier dürfte zudem stützen, dass der Chef des KI-Chipgiganten Jensen Huang den US-Präsidenten auf seiner China-Reise begleitet, ebenso wie Tesla-Gründer und -Chef Elon Musk sowie der Apple-Vorstandsvorsitzende Tim Cook.

Cerebras Systems will Nvidia Konkurrenz machen. Die Aktie war mehr als 25-fach überzeichnet, wie Unternehmenschef Andrew Feldman der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte. Der erste Kurs hatte bei 350 Dollar und damit um 89 Prozent über dem Ausgabepreis von 185 Dollar gelegen. Dieser war bereits über der ursprünglichen Spanne von 150 bis 160 Dollar festgelegt worden. Zum Handelsschluss notierten die Papiere bei gut 311 Dollar.

Es ist der bislang grössten Börsengang in den USA in diesem Jahr. Cerebras Systems stellt Chips für KI-Anwendungen her und betreibt zudem Rechenzentren. Damit ist das Unternehmen in den Feldern aktiv, die derzeit bei Anlegern besonders gefragt sind.

Im Kielwasser bauten Ford ihr deutliches Kursplus vom Vortag aus und stiegen um 6,7 Prozent. Zur Wochenmitte hatte die Bank Morgan Stanley geschrieben, das Energiespeichergeschäft des Automobilherstellers könnte bald einen Vertrag mit den weltweit grössten Hyperscalern abschliessen.

(cash/AWP/Reuters)

Aisha Gutknecht arbeitet seit Juli 2024 als Redaktorin für cash.ch.
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