Das Wiederaufflammen der Kämpfe zwischen den USA und ‌dem Iran sowie stockende Verhandlungen dämpften die Risikobereitschaft der Anleger spürbar. «Die Finanzmärkte haben wieder in einen ‌Risiko-Vermeidungs-Modus geschaltet, da die USA und der Iran erneut das ​Feuer aufeinander eröffnet haben», erklärten die Analysten von Westpac. Zudem sorgte ein enttäuschender Umsatzausblick des US-Chipkonzerns Broadcom für einen Ausverkauf bei Werten aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). In Tokio stürzten die Aktien des Technologieinvestors SoftBank um zehn Prozent ab und waren damit der grösste Verlierer im Nikkei. Auch Hersteller von Rechenzentrumsmaterialien wie Ibiden und Fujikura gaben um 7,3 beziehungsweise 5,8 Prozent nach.