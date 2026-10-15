Der Swiss Market Index (SMI) wird bei der IG Bank 0,38 Prozent wegen der schwachen Vorgaben aus Übersee tiefer indiziert. Auslöser für die Kursverluste an der Wall Street waren die US-Inflationszahlen, welche deutlich über den Erwartungen lagen. Entsprechend erwarten Marktteilnehmer nun wieder, dass die amerikanische Notenbank Fed bereits Ende Oktober den Leitzins erhöhen könnte. Entsprechend sind die kurzfristigen US-Zinsen mit Laufzeiten bis zu zwei Jahren deutlich angestiegen. Dagegen kam es am langen Ende zu einer deutlichen Abschwächung. Die Rendite der zehnjährigen Treasury Bonds sank auf 5,03 von 5,32 Prozent.