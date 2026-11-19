Zu den klaren Gewinnern in Tokio zählte Sony. Die Aktien des Elektronikkonzerns kletterten um 2,8 Prozent nach oben, ‌angetrieben von der weltweiten Veröffentlichung des Videospiels «Grand Theft Auto VI» des Entwicklers Take-Two. Obwohl das ‌Spiel auf dem von Nintendo dominierten japanischen Heimatmarkt kaum eine Rolle ​spielt, profitiert Sony massiv von den Verkäufen für seine PlayStation-Konsole. «Die Vorteile, die Sony aus den Lizenzgebühren zieht, werden enorm sein», erklärte Analyst Hideki Yasuda von Toyo Securities. Auf politischer Ebene sorgte ein Treffen von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Rande des Apec-Gipfels in China für Aufmerksamkeit. Dabei ging es unter anderem um den Schutz japanischer Firmen, nachdem Russland die Kontrolle über die dortigen ‌Einheiten von Japan Tobacco übernommen hatte.