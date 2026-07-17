17:36
Der Swiss Market Index (SMI) ging um 0,54 Prozent höher bei 14’343 Punkten ins Wochenende. Dass der Tag nicht unter roten Vorzeichen endete, ist den drei Schwergewichten geschuldet.
Novartis hatte in der Nacht auf Freitag die US-Zulassung für das Medikament Fabhalta bei Nierenerkrankung vermeldet. Entsprechend waren die Papiere des Basler Pharmakonzerns gesucht und zogen um 1,4 Prozent an. Nestlé ging mit einem Plus von 1,2 Prozent und Roche mit einem von 0,8 Prozent aus dem Handel.
Angeführt wurde das Feld unter den Blue Chips von Logitech (+2,4 Prozent) und Swiss Re (+1,8 Prozent). Beide Titel scheinen nach einer längeren Schwächephase Boden gefunden zu haben. Das gilt auch für Swisscom, welche 1,3 Prozent zulegten. Zurich Insurance (+1,8 Prozent) und Partners Group (+1,1 Prozent) zogen ebenfalls an. Die Titel des Privatmarktanbieters hatten am Vortag nach skeptisch aufgenommenen Semesterzahlen allerdings 6 Prozent eingebüsst.
Schwächste Werte waren UBS (-1,9 Prozent) und Richemont (-1,6 Prozent), wo es nach der jüngsten Rallye zu Gewinnmitnahmen kam. Die Papiere des Luxusgüter-Herstellers hatten vor allem am Mittwoch nach sehr starken Quartalszahlen in der Gunst der Anleger gestanden. Zu keinen weiteren Gewinnmitnahmen kam es bei ABB (+1,2 Prozent).
Im breiten Markt standen die hiesigen Chip-nahen Werte unter Druck. Allein mit AMS Osram ging es um 15,4 Prozent in den Keller. Im Angebot waren auch Comet, Inficon und VAT mit Kursverlusten von 3,6 bis 5,0 Prozent. Die Titel würden in Sippenhaft genommen von der internationalen Entwicklung mit der Schwäche der KI-Werte, meinte ein Börsenhändler.
Steil aufwärts ging es dagegen mit den Valoren von Georg Fischer (+14,0 Prozent) nach starken Halbjahreszahlen. Der Schaffhauser Konzern hatte für das Gesamtjahr 2026 die bisherige Prognose für das fortgeführte Flow-Solutions-Geschäft erhöht. Vontobel sprach in einem Kommentar von einer starken Beschleunigung des Auftragseingangs im zweiten Quartal.
Adecco (+5,8 Prozent) bauten die bereits hohen Vortagesgewinne nochmals aus. Zahlen der Konkurrenz und eine Aufstufung aus Analystenkreisen gaben weiteren Rückenwind.
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16:27
Die amerikanischen Aktienmärkte können knapp eine Stunde nach Handelsbeginn die Kursverluste aus der Eröffnung reduzieren. Der Dow Jones notiert unverändert, während der Nasdaq 100 Index 1,1 Prozent tiefer steht und der S&P 500 Index 0,5 Prozent verliert.
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15:59
Eine pessimistische Prognose bei Netflix und fallende Chipaktien setzen die US-Börsen weiter unter Druck. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte 0,2 Prozent tiefer. Der breiter gefasste S&P 500 verlor gut 0,85 auf 7470 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq bröckelte um fast 1,8 Prozent ab.
Für lange Gesichter sorgte vor allem Netflix mit einem Kursrutsch um 11,4 Prozent. Der weltgrösste Streamingdienst legte bei Umsatz und Gewinn erneut zu. Mit seinem Ausblick blieb er jedoch hinter den Markterwartungen zurück. Zudem belasteten erneute Verluste im Halbleitersektor die Märkte. Branchenriesen wie AMD, Marvell, Micron und Nvidia büssten zwischen drei und fünf Prozent ein.
Die Anleger machen sich laut Experten zunehmend Sorgen, dass der starke Aufschwung bei Unternehmen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) übertrieben war. «Der Ausverkauf weitet sich von den Chip-Werten auf den breiteren Markt aus. Das zeigt sich besonders an Indizes wie dem Nasdaq, der in so kurzer Zeit so stark zugelegt hat», sagte Chris Beauchamp, Chefanalyst beim Broker IG.
Die infolge der Nahost-Spannungen angestiegenen Ölpreise stützten indes die Aktien der Energiekonzerne. Die Titel der Branchenriesen Exxon Mobil und Chevron legten um 1,7 und 1,5 Prozent zu. Nach unten ging es hingegen für Airlines und Kreuzfahrtanbieter. Die Furcht der Anleger vor steigenden Kraftstoffpreisen drückte die Papiere von Norwegian Cruise, Carnival, United Airlines und American Airlines um bis zu vier Prozent ins Minus.
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15:31
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14:40
Den Nasdaq 100 taxiert der Broker IG vor Handelsbeginn 1,9 Prozent im Minus bei 28'478 Punkten. Damit deutet sich für den technologielastigen und konjunktursensiblen Index ein Wochenverlust von rund 4,5 Prozent an. Der Dow Jones Industrial wird von IG 0,6 Prozent tiefer bei 52'228 Zählern erwartet. Für den US-Leitindex läuft es damit auf einen Wochenrückgang von rund 0,8 Prozent hinaus.
Halbleiterwerte und Papiere anderer Unternehmen aus dem KI-Umfeld sollten dabei ihre jüngste Verlustserie im Zuge einer breit angelegten Abkehr von Technologieaktien ausweiten. Im globalen Wettlauf um die Vorherrschaft bei Künstlicher Intelligenz (KI) setzte China einen neuen Meilenstein. Das vom Tech-Riesen Alibaba unterstützte Start-up Moonshot AI präsentierte sein neues Sprachmodell «Kimi K3», das nach eigenen Angaben mit den Spitzenmodellen der US-Konkurrenten OpenAI und Anthropic in einer Liga spielt.
«Kimi K3» sorgt in der Branche für Aufsehen und schürt in den USA Sorgen um den schwindenden technologischen Vorsprung. Beobachter ziehen bereits Parallelen zum sogenannten «DeepSeek-Moment» Anfang 2025, als ein chinesisches Modell erstmals US-Dominanz-Annahmen erschütterte und die Tech-Aktienmärkte weltweit einbrechen liess. Entsprechend ging es für die früheren KI-Boom-Aktien wie Nvidia oder Applied Materials vorbörslich um 2,6 beziehungsweise 5,0 Prozent abwärts. Die Titel des Raumfahrt- und KI-Konzerns SpaceX büssten 4,3 Prozent ein.
Unter den Einzelwerten stehen die Anteilsscheine von Netflix im Anlegerfokus. Der Videostreaming-Marktführer veröffentlichte seine Zahlen für das vergangene Quartal, begleitet von Zweifeln an der Börse daran, wie gut der langjährige Branchenprimus seine Kunden halten kann. Zudem verfehlte die Prognose für den Umsatz im laufenden Quartal die durchschnittlichen Analystenerwartungen. Der Aktienkurs fiel im vorbörslichen Handel um mehr als 11 Prozent. Bereits in den vergangenen Monaten hatte die Netflix-Aktie mehr als 40 Prozent ihres Werts eingebüsst.
Die Papiere von Intuitive Surgical brachen vorbörslich um 9,5 Prozent ein. Das auf robotergestützte Chirurgie spezialisierte Unternehmen hatte sein Ziel für das weltweite Wachstum der mit dem «Da Vinci»-System durchgeführten Eingriffe für 2026 beibehalten, obwohl die Ergebnisse des zweiten Quartals die durchschnittlichen Analystenschätzungen übertroffen hatten.
Die Titel des Wettbewerbers Staar Surgical fielen vorbörslich um 8,5 Prozent, nachdem der Anbieter von Medizinprodukten einen Nettoumsatz für das zweite Quartal in Aussicht gestellt hatte.
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13:15
Die Futures auf die US-Aktienmärkte bewegen sich im vorbörslichen Handel in der Verlustzone:
Unterdessen hält sich die Schweizer Börse knapp über der Nulllinie. Der SMI verbessert sich um 0,07 Prozent. Gefragt sind Partners Group (+2,5 Prozent) sowie Swisscom (+2,1 Prozent). Verkauft werden vor allem Richemont (-1,9 Prozent) und UBS (-1,3 Prozent).
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11:40
Insgesamt sei die Stimmung etwas getrübt, heisst es im Handel, wobei dies vor allem für Technologie-Werte gilt. An der US-Technologie-Börse Nasdaq sowie in Japan (Nikkei) standen zuletzt einmal mehr vor allem Aktien mit KI-Bezug unter Druck, und das zeigt sich auch bei den hiesigen Chip-Werten. Nach deren Rally bis in den Juni hinein würden hier viele Anleger weiter Kasse machen, sagte ein Händler.
Dass der hiesige Markt sich insgesamt relativ gut hält, habe derweil vor allem mit seiner defensiven Ausrichtung zu tun. So notieren die Index-Schwergewichte aus dem Nahrungsmittel- und Pharmasektor allesamt im Plus. Auch die anhaltenden Störmanöver von der Politik - die USA haben erneut den Iran angegriffen - sind eher positiv für defensive Aktien. "Die meisten Börsianer lassen sich sowieso davon nicht mehr allzu stark beeindrucken", meinte ein Marktteilnehmer dazu.
Angeführt wird das SMI-Feld von (+2,2 Prozent), die nach einer längeren Schwächephase seit Monatsbeginn wieder im Aufwind sind. Dahinter folgen Partners Group (+1,9 Prozent). Die Titel des Privatmarktanbieters hatten am Vortag nach skeptisch aufgenommenen Semesterzahlen allerdings 6 Prozent eingebüsst. Weit vorne zu finden sind auch Logitech (+1,7 Prozent), Swiss Re (+1,1 Prozent) und Kühne+Nagel (+0,9 Prozent).
Schwächster Wert sind aktuell Richemont (-1,7 Prozent). Die Papiere des Luxusgüter-Herstellers hatten vor allem am Mittwoch nach sehr starken Quartalszahlen in der Gunst der Anleger gestanden. Weitere Gewinnmitnahmen nach den Verlusten vom Vortag gibt es bei ABB (-1,3 Prozent). Und auch bei UBS (-1,5 Prozent) ist der jüngste Steigerungslauf zuletzt zum Stillstand gekommen.
Im breiten Markt stehen vor allem die hiesigen Chipwerte unter Druck, mit durchs Band satten Verlusten: VAT (-6,6 Prozent), Comet (-6,6 Prozent), Inficon (-7,2 Prozent), Ams Osram (-9,6 Prozent). Die Titel würden wieder einmal in Sippenhaft genommen von der internationalen Entwicklung mit der Schwäche der KI-Werte. Ein Marktexperte verwies zudem darauf, dass neben Gewinnmitnahmen auch Druck komme durch eine Korrektur bei Anlageprodukten, die Investments in KI-Aktien mit Hebel erlaubt hätten.
Einen Höhenflug erleben derweil Georg Fischer (+11,5 Prozent) nach starken Zahlen. Der Schaffhauser Konzern hat für das Gesamtjahr 2026 die bisherige Prognose für das fortgeführte Flow-Solutions-Geschäft erhöht. Vontobel sprach in einem ersten Kommentar von einer starken Beschleunigung des Auftragseingangs im zweiten Quartal.
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11:00
Der Geschäftsbericht des britischen Luxusgüterkonzerns Burberry hat die Anleger nicht überzeugt. Die Papiere geben an der Börse in London fast 5,5 Prozent nach und sind damit die grössten Verlierer im Leitindex FTSE 100. Burberry verzeichnete im abgelaufenen Quartal dank einer starken Nachfrage in den USA und China zwar ein Umsatzplus. Allerdings verbuchte der Konzern in Europa und im Nahen Osten einen Rückgang um drei Prozent.
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10:50
Ein überraschend hoher Quartalsgewinn gibt den Aktien des schwedischen Rüstungskonzerns Saab Auftrieb. Die Papiere verteuern sich an der Börse in Stockholm um rund 3,5 Prozent. Der operative Gewinn sei im zweiten Quartal auf 2,79 Milliarden schwedische Kronen (rund 253 Millionen Euro) gestiegen, teilte der Hersteller des Kampfjets Gripen mit. Hintergrund sei eine hohe Nachfrage in den wichtigsten Märkten des Konzerns infolge der Aufrüstung Europas wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine.
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10:20
Die Aktien des Marktexpansionsdienstleisters DKSH fallen 5,5 Prozent auf 63,60 Franken. Der stark auf Asien ausgerichtete Konzern hat im ersten Halbjahr 2026 zwar mehr umgesetzt als von Analysten vorgegeben, das Kern-Betriebsergebnis blieb indes hinter den Konsens-Erwartungen zurück. Für den Kursrückgang dürften aber auch Gewinnmitnahmen verantwortlich sein.
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10:15
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10:00
Die Aktien des deutschen Solar-Technik-Konzerns SMA Solar legen um mehr als sieben Prozent zu. SMA Solar hatte am Vorabend erklärt, das Unternehmen erwarte wegen eines insgesamt verbesserten Marktumfelds, einer positiven operativen Entwicklung im zweiten Halbjahr sowie einer gegenüber den ursprünglichen Annahmen günstigeren Wechselkursentwicklung nun 2026 einen Umsatz von 1,625 bis 1,725 Milliarden Euro.
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09:45
Nach erneuten Angriffen im Nahen Osten arbeiten sich die Ölpreise weiter nach oben. Die Nordsee-Rohölsorte Brent und US-Leichtöl WTI verteuern sich um jeweils rund ein halbes Prozent auf 84,60 und 79,64 Dollar je Fass (159 Liter). Auf Wochensicht kommen sie auf ein Plus von jeweils rund elf Prozent - das grösste seit rund drei Monaten. Auslöser sind die zunehmenden Angriffe zwischen den USA und dem Iran, die den Ölhandel durch die Strasse von Hormus einschränken, sowie die Aufforderung Irans an die Huthi-Miliz, sich auf eine Schliessung der Exportroute über das Rote Meer vorzubereiten.
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09:30
Kursverluste im Technologiesektor machen dem Dax auch vor dem Wochenende zu schaffen. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Freitag gut ein Prozent tiefer bei 24.755,09 Punkten. Unter Druck standen vor allem Werte aus dem Chipsektor wie Infineon, Aixtron und Siltronic, die rund fünf bis sechs Prozent einbüssten. Die Anleger machen sich laut Experten zunehmend Sorgen, dass der starke Aufschwung bei Unternehmen rund um Künstliche Intelligenz (KI) übertrieben war.
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09:10
Die Vorgaben sind vor allem für Technologie-Werte sehr schwach. An der US-Technologie-Börse Nasdaq sowie in Japan (Nikkei) standen einmal mehr vor allem Aktien mit KI-Bezug unter Druck. Nach deren Rally bis in den Juni hinein würden hier viele Anleger weiter Kasse machen, hiess es im Handel dazu. Selbst Zahlen und Prognosen, die zum Teil deutlich über den Expertenerwartungen lagen, konnten die Stimmung nicht nachhaltig aufhellen.
Auf den hiesigen Aktienmarkt dürften die Auswirkungen allerdings eher gering sein, da im Leitindex SMI bekanntlich viele defensive Titel enthalten sind. Weitere Störmanöver gibt es derweil von der Politik. So hat das US-Militär in der sechsten Angriffsnacht in Folge laut Medienberichten mehrere Brücken und einen Flughafen im Iran bombardiert. Der Iran holte in Reaktion darauf erneut zu Vergeltungsschlägen gegen Ziele in den mit Washington verbündeten Golfstaaten Kuwait, Bahrain sowie Katar aus.
Partners Group setzen nach den Vortagesverlusten zu einer Gegenbewegung an (+1,6 Prozent). Am Schluss der SMI-Tabelle werden ABB (-1,6 Prozent, am Donnerstag bereits -6 Prozent)) und UBS (-1,7 Prozent) geführt.
Mehr Firmennews gibt es aus dem breiten Markt. Vor allem die Papiere von Georg Fischer (+9 Prozent) sind nach Halbjahreszahlen stark gesucht. Der Schaffhauser Konzern hat für das Gesamtjahr 2026 die bisherige Prognose für das fortgeführte Flow-Solutions-Geschäft erhöht.
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08:10
Der SMI wird bei Julius Bär vorbörslich 0,3 Prozent tiefer gesehen. Alle Aktien ausser Novartis (0,19 Prozent höher) sind im Minus. Der Pharmakonzern hat für sein Medikament Fabhalta (Iptacopan) eine vollständige Zulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA erhalten. Logitech und Partners Group verzeichnen mit je rund 0,8 Prozent die höchsten Abgaben im SMI.
Am breiten Markt gewinnen Georg Fischer nach Bekanntgabe der Halbjahreszahlen über 5 Prozent. Rieter dagegen fallen nach Kennzahlen zum Halbjahr über 2 Prozent.
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06:20
Der SMI wird bei der IG Bank 0,14 Prozent tiefer gesehen. Am Donnerstag hatte der Leitindex 0,23 Prozent schwächer geschlossen.
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06:00
Ein weltweiter Ausverkauf bei Chip-Werten und neu entflammte geopolitische Spannungen im Nahen Osten haben die asiatischen Aktienmärkte am Freitag auf Talfahrt geschickt. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans gab im frühen Handel um 0,06 Prozent nach. Deutlich härter traf es die Börse in Tokio: Der japanische Leitindex Nikkei stürzte um 3,6 Prozent auf 64'443,84 Punkte ab, während der breiter gefasste Topix um 2,0 Prozent auf 3950,08 Zähler nachgab. Die Märkte in Südkorea blieben feiertagsbedingt geschlossen.
In Japan drückten insbesondere die schwachen Technologiewerte massiv auf die Stimmung. «Der Markt scheint von den hohen Gewinnerwartungen für halbleiterbezogene Unternehmen hin- und hergerissen zu sein», erklärten die Analysten der Sony Financial Group. Zu den grössten Verlierern im Nikkei zählten Kioxia Holdings mit einem Minus von 16,05 Prozent sowie Taiyo Yuden und Screen Holdings, die 15,45 beziehungsweise 11,45 Prozent einbüssten. Gegen den Trend legten Shift um 6,59 Prozent und Seven & I Holdings um 4,38 Prozent zu.
Politisch beruhigte die Regierung in Tokio die Gemüter: Einem Entwurf zufolge will Ministerpräsidentin Sanae Takaichi die geldpolitischen Entscheidungen explizit der Bank of Japan (BOJ) überlassen, nachdem frühere Einmischungsversuche einen Ausverkauf bei Yen und Anleihen ausgelöst hatten.
Neben den Zinssorgen in den USA drückten auch geopolitische Risiken auf die Stimmung, nachdem die US-Regierung neue Angriffe auf den Iran gestartet hatte und US-Präsident Donald Trump mit einer weiteren Eskalation drohte. In China stand derweil die Technologiepolitik im Fokus. Auf der Weltkonferenz für Künstliche Intelligenz (WAIC) in Shanghai forderte der chinesische Präsident Xi Jinping einen «menschenzentrierten» Ansatz bei der KI-Entwicklung. Er betonte die Notwendigkeit, Risiken zu kontrollieren und kündigte an, Ländern des Globalen Südens den Zugang zu KI-Technologien zu erleichtern, um «neue historische Ungerechtigkeiten» zu verhindern.
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05:30
Am Devisenmarkt hielt sich der Dollar stabil, gestützt durch eine erneute Nachfrage nach sicheren Häfen und gesunkene Erwartungen an baldige Zinssenkungen der US-Notenbank Fed. Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar geringfügig auf 162,41 Yen und legte leicht auf 6,7766 Yuan zu. Die anhaltende Schwäche der japanischen Währung, die nahe einem 40-Jahres-Tief notiert, rief erneut Finanzminister Satsuki Katayama auf den Plan, der mit verbalen Interventionen versuchte, den Yen zu stützen. Zur Schweizer Währung rückte der Dollar etwas auf 0,8088 Franken vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1437 Dollar und zog leicht auf 0,9251 Franken an.
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05:00
Die eskalierenden Spannungen im Nahen Osten trieben die Ölpreise auf den höchsten Wochengewinn seit drei Monaten. Auslöser waren neue Angriffe der USA auf iranische Ziele, die Befürchtungen über mögliche Zerstörungen der Ölinfrastruktur weckten. Am Rohstoffmarkt verteuerte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,8 Prozent auf 84,86 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,9 Prozent fester bei 79,65 Dollar. Auf Wochensicht steuern beide Sorten damit auf ein Plus von mehr als elf Prozent zu.
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02:00
Getragen vom Erfolg der Krimiserie «I Will Find You» und des Animationsfilms «Swapped» hat Netflix Umsatz und Gewinn erneut gesteigert. Mit seinem Ausblick blieb der weltgrösste Streamingdienst jedoch hinter den Markterwartungen zurück. Die Aktie fiel daher am Donnerstag im nachbörslichen Handel an der Wall Street um rund vier Prozent.
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01:00
Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag Kursverluste verzeichnet. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,20 Prozent niedriger bei 52'552,97 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,51 Prozent auf 7533,77 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,62 Prozent auf 29'025,77 Punkte.
Aktuell agierten die Anleger vorsichtig, hiess es am Markt. Sie wägten ab, ob die Unternehmensgewinne von Technologie-Unternehmen wohl die jüngsten Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz rechtfertigten. Zudem herrsche weiter Unsicherheit wegen der Lage im Nahen Osten.
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben den sechsten Tag in Folge Ziele im Iran attackiert. Ziel sei es, «die militärischen Fähigkeiten des Irans weiter zu schwächen.» Das US-Militär hatte erst am Mittwoch zwei Angriffswellen unternommen und ein Schiff attackiert, das gegen die Blockade iranischer Häfen verstossen haben soll. Zudem soll der Iran informierten Kreisen zufolge von der jemenitischen Huthi-Bewegung Unterstützung für eine Sperrung der Ölroute durch das Rote Meer für den Fall erbeten haben, dass die Vereinigten Staaten wie schon angedroht Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur starten.
Unter den Einzelwerten legte die Aktie von Unitedhealth um 1,2 Prozent zu. Der grösste US-Krankenversicherer kommt nach seinem Krisenjahr 2025 besser aus dem Tief als gedacht. Angesichts überraschend guter Geschäfte im zweiten Quartal hob Konzernchef Stephen Hemsley die Ziele für 2026 ein weiteres Mal an.
Abbott Laboratories machten einen Kurssprung um 10,7 Prozent, nachdem das Gesundheitsunternehmen seinen Gewinnausblick für 2026 angehoben hatte. Zudem war das zweite Quartal besser ausgefallen als am Markt erwartet.
Für die Anteilscheine von United Airlines ging es um 1,8 Prozent nach unten. Die Fluggesellschaft hatte mit ihrem bereinigten Gewinnausblick enttäuscht.
Der Triebwerkhersteller GE Aerospace hatte zwar gute Zahlen präsentiert und seine Gewinnprognose erhöht, trotzdem fielen die Papiere um 4,1 Prozent. Anleger hätten sich wohl ein ehrgeizigeres Ziel erhofft, schrieb Analyst Gautam Khanna von TD Cowen.
Besonders Halbleiterwerte gerieten unter die Räder. Der Branchenindex brach um 4,3 Prozent ein. Selbst ein Gewinnsprung von 77 Prozent beim Branchenprimus TSMC konnte die Anleger nicht überzeugen. Die in den USA notierten Aktien des Unternehmens fielen um 2,3 Prozent. Bei den Herstellern von Speicherchips wie SanDisk, Western Digital, Seagate Technology und Intel reichten die Kursverluste von 5,8 bis 12,6 Prozent.
«Es liegt schlicht an der Gewichtung der Chip-Werte im S&P 500», sagte Paul Nolte, Marktstratege bei Murphy & Sylvest. «Vor drei oder vier Jahren lag sie bei acht Prozent, und heute sind es über 20 Prozent. Wenn man sich den Rest des Marktes ansieht, läuft es dort gut.»
(cash/Reuters/AWP)