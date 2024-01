Vor der mit Spannung erwarteten Sitzung der EZB wird der Dax am Donnerstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Mittwoch hatte er 1,6 Prozent fester bei 16'889,92 Punkten geschlossen. Starke Konjunkturdaten und Konzernbilanzen hatten die Anleger an den Aktienmärkten am Mittwoch in Kauflaune versetzt.