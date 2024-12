Händler erwarten insgesamt ein ruhiges Geschäft mit eher dünnen Umsätzen. Denn es fehlten hierzulande die Impulse. Es stehen keine Wirtschaftsnews auf dem Programm, weder zu Unternehmen noch zu Konjunkturdaten. «Viele Marktteilnehmer nützen die günstig gelegenen Feiertage und schlagen eine Brücke ins Neue Jahr», meinte ein Händler. Am Nachmittag werden in den USA zwar noch die Angaben zur Entwicklung in den Lagern des Grosshandels veröffentlicht. Ihr Einfluss auf die Aktienkurse dürfte sich aber in Grenzen halten, heisst es am Markt.