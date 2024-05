Der US-Heimtrainer-Anbieter Peloton will seine Schulden refinanzieren und schickt damit die Aktie auf Talfahrt. Die Papiere des kriselnden New Yorker Unternehmens geben vor US-Handelsstart 6,4 Prozent nach. Peloton teilte am Montagabend mit, es würde im Rahmen eines privaten Angebots Wandelanleihen mit Fälligkeit 2029 im Wert von 275 Millionen Dollar verkaufen. Es habe ausserdem ein fünfjähriges Darlehen in Höhe von einer Milliarde Dollar und einen fünfjährigen revolvierenden Kredit in Höhe von 100 Milliarden Dollar aufgenommen. Die Erlöse würden für den Rückkauf von Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2026 in Höhe von etwa 800 Millionen Dollar und zur Refinanzierung eines existierenden Darlehens verwendet.