10:46
Die Aktien von Richemont und der Swatch Group sind am Donnerstag fester in den Handel gestartet. Auftrieb gab es durch die insgesamt positiv aufgenommene Entwicklung der Schweizer Uhrenexporte im Oktober. Allerdings bleibt das Bild in der Exportstatistik durch die US-Zollpolitik verzerrt.
Gegen 10.45 Uhr rücken die Aktien des Schmuck- und Uhrenkonzerns Richemont um 2,4 Prozent auf 179,65 Franken vor, während im breiten Geschäft die Papiere der Swatch Group um 2,8 Prozent auf 194,75 Franken zulegen. Der Gesamtmarkt gibt derweil gemessen am Leitindex SMI um 0,3 Prozent nach. Druck üben vor allem die Schwergewichte Novartis und Nestlé aus.
Im Oktober sind die Schweizer Uhrenexporte gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,1 Prozent gestiegen. Das war der fünfte Monat in Folge mit Wachstum, was allerdings primär auf die tiefen Vergleichswerte aus dem Vorjahr zurückzuführen sei, wie Analysten betonen. Ab August 2025 wurden nach der Einführung hoher US-Zölle weniger Uhren in die USA exportiert.
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10:10
Am Tabellenende halten sich Novartis (-2,4 Prozent), nachdem der Pharmakonzern am Investorentag seine Umsatzprognose anpasste. Auch die weiteren Schwergewichte Nestlé (-1,2 Prozent) und Roche (-0,5 Prozent) verlieren. Desweiteren befinden sich Swiss Re (-0,9 Prozent), Givaudan (-0,5 Prozent) und Zurich (-0,3 Prozent) in den Verlusten.
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09:15
Höhepunkt wird wohl auch hier der Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic am Nachmittag an der Nasdaq. Noch am Vorabend wurde der Ausgabepreis hochgesetzt, was ein gutes Zeichen für die Nachfrage sei, hiess es von Börsianern. Gleichzeitig seien die Märkte nervös, wie die Aktie dann tatsächlich aufgenommen werde.
Novartis (-1,5 Prozent) steht mit einem Investorentag im Fokus. Der Pharmakonzern hat wie am Markt erwartet seine mittelfristigen Ziele aktualisiert. Dabei wurden die Umsatzprognosen für diverse Schlüsselprodukte angehoben. Novartis erwartet zudem bis 2031 zahlreiche zulassungsrelevante Studienergebnisse.
Ebenfalls mit Verlusten starten das Schwergewicht Nestlé (-0,9 Prozent) sowie Swiss Re (-0,5 Prozent), Partners Group (-0,3 Prozent) und Givaudan (-0,1 Prozent). Alle weiteren Blue Chips notieren höher.
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08:59
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien
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08:10
Der SMI wird bei Julius Bär vorbörslich 0,4 Prozent höher gestellt. Einzig die Papiere von Novartis werden 0,2 Prozent tiefer erwartet. Der Pharmakonzern hat sein Umsatzziel für den Zeitraum von 2026 bis 2031 auf ein jährliches Umsatzwachstum von fünf Prozent angepasst. Zuvor waren es noch fünf bis sechs Prozent.
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06:23
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05:45
Der milliardenschwere Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic hat den asiatischen Aktienmärkten am Donnerstag spürbaren Rückenwind verliehen. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,4 Prozent auf 59'231,17 Punkte zu, und der breiter gefasste Topix notierte 0,2 Prozent niedriger bei 3817,83 Zählern. Die chinesischen Märkte zeigten sich dagegen schwächer: Die Börse Shanghai verlor 0,4 Prozent auf 3571,99 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,5 Prozent auf 3964,17 Punkte.
Zu den klaren Gewinnern in Tokio zählte Sony. Die Aktien des Elektronikkonzerns kletterten um 2,8 Prozent nach oben, angetrieben von der weltweiten Veröffentlichung des Videospiels «Grand Theft Auto VI» des Entwicklers Take-Two. Obwohl das Spiel auf dem von Nintendo dominierten japanischen Heimatmarkt kaum eine Rolle spielt, profitiert Sony massiv von den Verkäufen für seine PlayStation-Konsole. «Die Vorteile, die Sony aus den Lizenzgebühren zieht, werden enorm sein», erklärte Analyst Hideki Yasuda von Toyo Securities. Auf politischer Ebene sorgte ein Treffen von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Rande des Apec-Gipfels in China für Aufmerksamkeit. Dabei ging es unter anderem um den Schutz japanischer Firmen, nachdem Russland die Kontrolle über die dortigen Einheiten von Japan Tobacco übernommen hatte.
In China standen die Äusserungen von Präsident Xi Jinping auf dem Apec-Gipfel in Shenzhen im Fokus, der sich für freien Handel und eine stärkere digitale Wirtschaft aussprach. Dennoch gaben die Festlandsbörsen nach. Weltweit blickten Investoren derweil auf das 81 Milliarden Dollar schwere Börsendebüt des ChatGPT-Konkurrenten Anthropic, das als wichtiger Stimmungstest für die zuletzt von Rentabilitätssorgen geplagte Technologiebranche gilt. «Ich glaube nicht, dass dies unbedingt alle Ängste rund um das Thema Künstliche Intelligenz zerstreuen wird», sagte Analyst Kyle Rodda von Capital.com. «Wenn sich die Aktie jedoch so entwickelt, wie es den Anschein hat, könnte das den Markt ein wenig beruhigen.»
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05:30
Im asiatischen Devisenhandel profitierte die US-Währung von der Aussicht auf weiter steigende Zinsen. Nach scharfen Tönen von US-Notenbanker Christopher Waller, der ein aggressiveres Vorgehen gegen die Inflation forderte, gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 159,55 Yen und legte leicht auf 6,6661 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,8441 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0955 Dollar und zog leicht auf 0,9248 Franken an.
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05:15
Am Rohstoffmarkt blieben die Preise unter Druck, da Anleger zunehmend ein Überangebot auf dem Ölmarkt befürchten. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee stagnierte bei 91,86 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,5 Prozent schwächer bei 82,82 Dollar. Damit steuern die Ölpreise auf die dritte Verlustwoche in Folge zu.
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00:30
Die US-Technologiebörse Nasdaq hat sich nach ihrer jüngsten Talfahrt am Mittwoch etwas stabilisiert. Zum Handelsende notierte der Auswahlindex Nasdaq 100 0,42 Prozent höher bei 27'116,26 Punkten. Der mangelnden Begeisterung über starke Geschäftszahlen und einen guten Ausblick von Nvidia stand die Hoffnung auf einen erfolgreichen Börsengang von Anthropic gegenüber. Dies «könnte dem angeschlagenen KI-Sektor einen dringend benötigten Stimmungsimpuls geben», schrieb Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets beim Broker IG.
Die vorbörslich noch erholten Nvidia-Aktien büssten am Ende weitere 2,9 Prozent ein, obwohl der Konzern über ein rasantes Quartalswachstum berichtete, welches sich im Weihnachtsgeschäft fortsetzen soll. Sie behaupteten sich aber immerhin über dem jüngsten Tiefstand seit Juli vergangenen Jahres. Für den wegen mehrerer Affären zurückgetretenen Mitgründer und Chef Jensen Huang wird es keine Rückkehr ins Unternehmen geben, der Verwaltungsrat sprach sich dagegen aus.
Der wichtige Halbleitersektor zeigte nach den Nvidia-Zahlen eine insgesamt durchwachsene Entwicklung. Für die seit Jahresbeginn immer noch starken Sandisk-Titel ging es um weitere 2,6 Prozent bergab. Ähnlich sah es bei Marvell Technology mit einem Minus von 2,2 Prozent nach der vorherigen Stabilisierung aus. Bei Qualcomm mussten die Anleger einen Kursrückgang um 4,1 Prozent verkraften. Dagegen legten unter anderem AMD, Broadcom und Cisco klar zu.
Nach Nvidia richten sich die Blicke der Anleger nun auf den KI-Konzern Anthropic. An diesem Mittwoch endet die Zeichnungsfrist für die Aktien und der Ausgabepreis wird veröffentlicht. Erster Handelstag ist voraussichtlich Donnerstag. Kreisen zufolge liegt der Ausgabepreis bei 83 Dollar je Aktie. Zudem sei das Volumen des Angebots erhöht worden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die ursprüngliche Preisspanne hatte von 70 bis 78 US-Dollar gereicht, angestrebt war eine Bewertung von 1,4 Billionen Dollar.
«Die gegenüber den ursprünglich diskutierten Grössenordnungen zurückhaltendere Bewertung scheint sich auszuzahlen», kommentierte Experte Bouhmidi. Vor allem Privatanleger zeigten ein grosses Interesse. Vor diesem Hintergrund «erscheint ein Ausgabepreis oberhalb von 80 US-Dollar zunehmend wahrscheinlich. Damit würde das öffentliche Emissionsvolumen auf mehr als 66 Milliarden Dollar steigen. Das wäre weiterhin weniger als beim Börsengang von SpaceX, läge aber deutlich über den Erwartungen von vor zwei Wochen.»
Die Aktien von Krankenversicherern gerieten weiter unter Druck. Als Dow-Schlusslicht büssten Unitedhealth rund 10 Prozent ein. Ausserhalb des New Yorker Leitindex ging es für die Titel der Branchenkollegen Humana, Centene und CVS Health um 5,2 bis 13 Prozent bergab. Als Belastung erwies sich eine geplante Gesetzesverschärfung der US-Regierung für Erstattungszahlen an die Versicherer.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)