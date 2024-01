Wachsende Zweifel an eine baldige und kräftige Zinswende der US-Notenbank hatten den Börsen zum Wochenausklang zugesetzt. Am Montag legt das Statistische Bundesamt die Daten zu den Industrieaufträgen im November vor. Im Oktober hatte der Sektor wegen der sinkenden Nachfrage aus dem Ausland einen unerwarteten Auftragseinbruch erlitten: Das Neugeschäft schrumpfte um 3,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Geplant zur Veröffentlichung sind auch die deutschen Aussenhandelsdaten für November. Die Exporte waren im Oktober wegen des mauen Europa-Geschäfts den zweiten Monat in Folge gesunken. Die Importe gaben sogar den fünften Monat in Folge nach. Nun wird sich zeigen, ob sich die Lage stabilisiert, worauf das etwas aufgehellte Stimmungsbild in der Exportbranche hindeutet.