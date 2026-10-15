Nach dem sehr volatilen Vortag bewegen sich im europäischen Devisenhandel die wichtigsten Währungspaare am Donnerstag nur wenig. So kostet das Dollar/Franken-Paar aktuell 0,8292 und bewegt sich damit wieder unter der 83-Rappen-Marke. Am Mittwoch war es im Hoch bis knapp unter 84 Rappen angestiegen. Auch der Euro kann gegenüber dem US-Dollar Boden hinzugewinnen und kostet aktuell 1,1225. Hier war es nach den gestrigen Daten kurzzeitig bis auf 1,1113 abwärts gegangen. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9308 mehr oder weniger auf der Stelle.