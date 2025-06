In Asien haben die Börsen am Mittwoch auf die neusten Anzeichen der Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China eher zurückhaltend reagiert. Die erste Resonanz war positiv, jedoch warteten die Anleger auf genauere Angaben zu den getroffenen Entscheidungen und dazu, ob diese von Dauer sein werden. Die japanische Börse hat am Mittwoch fester tendiert. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,5 Prozent auf 38'385,37 Punkte zu und der breiter gefasste Topix blieb fast unverändert bei 2'786,99 Zählern. Die Börse Shanghai gewann 0,5 Prozent auf 3.403,12 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,8 Prozent auf 3.896,19 Punkte.