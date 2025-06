Der US-Dollar schwächt sich nach den jüngsten US-Inflationsdaten am Nachmittag leicht ab und wird zurzeit bei 0,8202 Franken gehandelt, nach 0,8217 am Mittag. Auch zum Euro büsst der Dollar am Nachmittag an Boden ein und kostet aktuell 1,1471 US-Dollar. Gegen Mittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung noch zu 1,1442 Dollar gehandelt. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9409 mehr oder weniger auf der Stelle.