Die asiatischen Börsen haben sich am Mittwoch von den jüngsten Turbulenzen erholt. Nach einem kurzen Ausverkauf an den globalen Anleihe- und Kryptomärkten kehrte wieder Ruhe ein. Die japanische Börse führte die Erholung an: Der Nikkei-Index legte 1,6 Prozent auf 50.108,22 Punkte zu. In Südkorea gewann der Kospi 0,3 Prozent. Die chinesischen Märkte zeigten sich stabil - der Shanghai Composite notierte fast unverändert bei 3.894,22 Stellen. «Die Verengung der Spreads und die Bewegung beim Yen haben möglicherweise einige Befürchtungen über Carry-Trade-Auflösungen wieder aufleben lassen», sagte Kerry Craig, Marktstratege bei J.P. Morgan Asset Management. Die Kryptowährung Bitcoin erholte sich nach dem Einbruch vom Montag und stieg wieder über die Marke von 90.000 Dollar. Die Märkte preisen zudem eine Zinssenkung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche ein. Spekulationen über Kevin Hassett als möglichen neuen Fed-Chef stützten die Stimmung zusätzlich, da er als eher taubenfreundlich gilt.