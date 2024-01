Die Erwartungen an rasch sinkende Zinsen seien wohl zu hoch gewesen und würden nun ein wenig korrigiert, heisst es am Markt. Am Freitag hatten diese Hoffnungen etwa von soliden Arbeitsmarktdaten einen Dämpfer erhalten. Allerdings fiel auch die Stimmungseintrübung im US-Dienstleistungssektor stärker als erwartet aus. Insgesamt nahmen aber die Zinssenkungserwartungen dadurch ein wenig ab. Neue Inflationsdaten dürften Hinweise dazu geben. Die entsprechenden Zahlen aus den USA werden am Donnerstag veröffentlicht. In der Schweiz ist die Inflation im Dezember mit 1,7 Prozent etwas höher ausgefallen als erwartet.