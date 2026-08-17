Die - negative - Aufmerksamkeit der Investoren zieht am Montag die Aktie des Schaffhauser Verpackungsspezialisten SIG, und damit ein Nebenwert, auf sich. Nach dem zweiten abrupten Wechsel an der Unternehmensspitze innert eines Jahres bricht der Titel aktuell um rund 16 Prozent ein. Im Tagestief im frühen Handel lagen SIG gar um mehr als 27 Prozent unter dem Schlusskurs vom Freitag, womit sich auch die bis dann erreichte positive Jahresperformance von +36 Prozent in Luft aufgelöst hatte. Der nun nach nur fünfeinhalb Monaten gefeuerte Mikko Keto war laut einer Einschätzung von Octavian «schlicht und einfach eine Fehlbesetzung».