Wie es um die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft bestellt ist, wird der Ifo-Geschäftsklimaindex zeigen. Zuvor war der wichtigste deutsche Frühindikator drei Monate in Folge gestiegen. Auf der Unternehmensseite richtet sich der Blick auf die Zahlen von US-Giganten wie Intel oder Alphabet. In Deutschland geben Delivery Hero und Vossloh Einblick in ihre Bilanzen.