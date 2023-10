Im Sog der klaren Abschläge an der US-Börse Nasdaq am Vortag büssen auch an der SIX Wachstums- und Technologiewerte wie Straumann (-1,2 Prozent) und VAT (-1,8 Prozent) an Wert ein. Auch zyklische Werte wie Holcim (-1,6 Prozent), Kühne + Nagel (-0,8 Prozent) und Geberit (-0,7 Prozent) geben nach. Geberit hält am Berichtstag eine Investorenveranstaltung ab.