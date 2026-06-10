Experten verweisen am Mittwoch auf die Nervosität der Anleger vor der Veröffentlichung des US-Inflationsberichts für Mai am Nachmittag. Die US-Verbraucherpreise dürften im ‌vergangenen Monat erneut deutlich gestiegen sein. Von Reuters befragte Ökonomen rechnen mit einer Inflationsrate von 4,2 Prozent. Im ​April hatten sich Waren und Dienstleistungen um ​durchschnittlich 3,8 Prozent verteuert. Infolge ​des Iran-Kriegs sind die Kraftstoffpreise in den USA deutlich gestiegen, ‌was nach und nach auch viele andere Waren teurer macht.