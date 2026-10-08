Der Quartalsbericht von PepsiCo kommt bei den Anlegern insgesamt gut an. Die Papiere des Coca-Cola-Rivalen legen vorbörslich um rund ein Prozent zu. Der US-Getränke- und Snackhersteller hat zwar seine Jahresgewinnprognose gesenkt. ‌Der Konzern ⁠leidet ebenso wie die Konkurrenz unter den steigenden Energiekosten seit dem Ausbruch des Iran-Krieges. Gleichzeitig dämpft die anziehende Inflation die Konsumlaune. Dennoch rechnet das Unternehmen mit einem Jahresumsatz ⁠am oberen Ende der bisherigen Spanne von vier bis sechs Prozent. Bereits im abgelaufenen dritten Quartal übertraf PepsiCo mit einem Umsatz von 25,27 Milliarden Dollar die Erwartungen der Analysten. Konzernchef Ramon ‌Laguarta kündigte zudem Sparmassnahmen an, um die höheren Kosten abzufedern.