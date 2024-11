Trump Media & Technology Group (TMTG) schnellten anfangs um bis zu 35 Prozent in die Höhe, am Ende des Tages blieb ein Plus von rund 6 Prozent. Das von Trump gegründete Unternehmen dürfte «zukünftig als Sprachrohr des neuen US-Präsidenten positioniert werden und entsprechende Marketingaufmerksamkeit bekommen», wie Lipkow sagte. TMTG war letztlich das Ergebnis des Sturms von Trump-Anhängern auf das Kapitol im Januar 2021, in dem die Abstimmung des damaligen neuen US-Präsidenten Joe Biden ratifiziert wurde.