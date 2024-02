An der Schweizer Börse steht am Mittwoch am Tag nach der Zahlenpublikation der Grossbank UBS ein ruhiger Handel an. Vonseiten der Unternehmen werden Firmen wie der Fleischverarbeiter Bell, Dätwyler oder die Glarner Kantonalbank ihre Jahresergebnisse 2023 präsentieren. International dürfte am späten Mittwochabend der Unterhaltungskonzern Disney mit Zahlen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.