Im Rampenlicht bei den Firmen stehen der Auftakt der neuen Bilanzsaison mit Geschäftszahlen wichtiger Geldhäuser. Citigroup und JPMorgan übertreffen dabei die Erwartungen der Experten, was die Aktien um gut drei und knapp ein Prozent ins Plus hievt. Die Finanzberichte von Wells Fargo und Bank of New York Mellon kommen bei den Anlegern hingegen nicht gut an. Die Titel verlieren 3,5 und ein Prozent.