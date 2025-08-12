Nachdem am Montag (Ortszeit) US-Präsident Donald Trump den Zollaufschub mit China um weitere 90 Tage verlängerte, setzte auch China am Dienstagmorgen die Strafzölle auf US-Waren für weitere 90 Tage aus. Damit ist eine Eskalation im Zollstreit vorerst vermieden worden, denn ohne diese Entscheidungen wären sonst ab Dienstag Zölle von mehr als 100 Prozent auf Waren des jeweils anderen fällig geworden. Die Verlängerung dieser Zollpause sichere «vorläufig den Status quo, sodass es keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Anlagemärkte gibt», sagte Shane Oliver, Chefökonom bei AMP in Sydney. Die Anleger warteten nun ab, ob sich die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt auf ein dauerhaftes Handelsabkommen einigen können.