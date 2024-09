In der Hoffnung auf einen wachsenden Bedarf an Hochleistungsspeichern für Künstliche Intelligenz (KI) steigen Anleger in grossem Stil bei den Anbietern dieser Chips ein. Die Aktien von SK Hynix verbuchten an der Börse Seoul mit einem Plus von 9,4 Prozent am Donnerstag den grössten Anstieg seit rund einem Jahr. An der Wall Street stiegen die Titel von Micron dank ermutigender Zahlen vorbörslich um mehr als 16 Prozent. Ihnen winkte das grösste Tagesplus seit fast 13 Jahren.