Denn es wäre laut Ökonomen auch ein Zeichen, dass die US-Notenbank die realwirtschaftlichen Risiken und die Deflations-Risiken höher gewichte als die Inflationsrisiken. «In dubio pro rate cut» wäre in diesem Fall das Motto. Andere Experten betonen aber, dass eine «grosse» Zinssenkung keineswegs in Stein gemeisselt sei. Ausserdem gelte es, die Worte von Fed-Chef Jerome Powell an der Pressekonferenz im Anschluss an den Zinsentscheid auf die Goldwaage zu legen. «Es gibt jede Menge Enttäuschungspotenzial», so ein Börsianer. Die Wahrscheinlichkeit, dass es am Donnerstagmorgen ein böses Erwachen gebe, sei durchaus hoch.