Der Devisenhandel verläuft am Dienstag ohne grosse Ausreisser. Das Hin und Her von US-Präsident Donald Trump in seiner Zollpolitik bleibt das beherrschende Thema am Markt. So erklärte der US-Präsident zuletzt, er sehe zwar gute Fortschritte bei den Zollverhandlungen, mit dem wichtigsten Kontrahenten China plane er aber in dieser Woche keine Gespräche. Dabei waren die Hoffnungen auf eine Annäherung der beiden Seiten zuletzt eine Stütze für die Stimmung.