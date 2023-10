Die Sorgen vor einer Ausweitung des Kriegs zwischen Israel und der Hamas haben die Stimmung an den Finanzmärkten massiv getrübt. Zudem halten sich die Unsicherheiten, wie lange die Inflation hoch bleiben wird. Die US-Börsen verloren am Mittwoch deutlich an Boden. Die Vorgaben für den hiesigen Handel am heutigen Donnerstag sind also klar negativ.



Auf Unternehmensseite nimmt die Berichtssaison weiter an Fahrt auf. Im Zentrum des Interesses stehen dabei die Schwergewichte Roche und Nestlé. Bei Roche dürfte das zugrunde liegende Geschäft solide ausfallen. Dabei stellen aber die wegfallenden Umsätze aus dem Coronaboom, die Biosimilars und auch Währungseinflüsse Belastungsfaktoren dar. Bei Nestlé werden die Analysten genau hinschauen, wie sich das Mengenwachstum (Real Internal Growth) entwickelt.