08:25
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
- Givaudan: CFRA senkt auf 3700 (4000) Fr. – Buy
- SGS: Royal Bank of Canada erhöht auf 87 (85) Fr. - Sector Perform
- SGS: Barclays erhöht auf 87 (80) Fr. – Underweight
- SGS: Citigroup erhöht auf 105 (103) Fr. – Buy
- Lindt&Sprüngli (N): Jefferies erhöht auf 83'580 (81'660) Fr. – Underperform
- Kühne+Nagel: UBS erhöht auf 205 (179) Fr. – Neutral
- Dätwyler: Berenberg senkt auf 157 (167) Fr. – Hold
- Aryzta: Berenberg senkt auf 72 (75) Fr. – Buy
- Galderma: Kepler Cheuvreux erhöht auf 215 (167) Fr. – Buy
- Interroll: ODDO erhöht auf Outperform (Neutral) - Ziel 1950 (2100) Fr.
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08:05
Bis auf Zurich Insurance (minus 0,6 Prozent) stehen alle Titel des Leitindex im Plus. Namentlich die Schwergewichte Nestlé (plus 0,4 Prozent), Novartis (plus 0,5 Prozent) und Roche (plus 0,6 Prozent) verbessern sich.
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07:40
Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex 1,4 Prozent höher bei 25'099 Punkten geschlossen.
Im Fokus am Montag steht weiter der neu entflammte Krieg im Nahen Osten. Die USA und der Iran haben am Wochenende ihre gegenseitigen Angriffe ausgesetzt und bemühen sich um Verhandlungen. US-Präsident Donald Trump will seinem Botschafter bei den Vereinten Nationen (UN) zufolge der Diplomatie eine Chance geben. Der Iran werde seine Angriffe aussetzen, solange die USA die ihren unterbrächen, sagte ein iranischer Insider der Nachrichtenagentur Reuters.
Bei den Konjunkturdaten warten Börsianer auf den Ifo-Geschäftsklimaindex für Juli. Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft könnte sich Ökonomen zufolge weiter aufgehellt haben. Der Iran-Krieg und die erneut kräftig gestiegenen Ölpreise bleiben aus Sicht vieler Experten jedoch ein zentraler Unsicherheitsfaktor.
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06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,47 Prozent höher bei 14'397 Punkten.
Die internationalen Börsen haben am Montag verhalten auf eine Waffenruhe am Golf reagiert. Die damit einhergehende Entspannung bei den Ölpreisen dämpfte die Inflationssorgen und gab Anleihen Auftrieb. Die Anleger blickten zudem auf eine Woche voller wichtiger Zentralbanksitzungen und Unternehmensbilanzen. Der Iran hatte am Sonntag erklärt, er werde seine Angriffe einstellen, solange die USA ihre ebenfalls einstellen. Die vom Iran unterstützten Huthi im Jemen griffen einem Bericht zufolge jedoch weiterhin saudische Ölanlagen an der Küste des Roten Meeres an.
«Unterm Strich sieht es so aus, als hätten sich die Entwicklungen im Nahen Osten über das Wochenende positiv entwickelt», sagte Sally Auld, Chefvolkswirtin bei der NAB. Dies stütze die Annahme, dass ein Ölpreis von über 100 Dollar pro Barrel beide Seiten zur Deeskalation veranlasse. Analysten von Goldman Sachs stellten fest, dass die Anleger den Ausgang der Fed-Sitzung im Juli als ungewöhnlich unsicher einschätzten. «Wahrscheinlich, weil die Fed in letzter Zeit gespalten war, die Position von Fed-Präsident Warsh unklar bleibt und ein Teil der erneuten Eskalation mit dem Iran in die Stillhalteperiode fiel.» Es werde wahrscheinlich mindestens eine abweichende Stimme für eine Zinserhöhung geben, aber die meisten stimmberechtigten Mitglieder dürften nach den schwächeren Inflationsdaten für Juni in dieser Woche nicht auf einen solchen Schritt drängen.
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06:13
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04:45
An den Aktienmärkten sorgte dies für Erleichterung. Die S&P-500-Futures stiegen um 0,7 Prozent, während die Nasdaq-Futures um 1,1 Prozent zulegten. In Europa gewannen die EuroStoxx-50-Futures 0,4 Prozent und die DAX-Futures 0,6 Prozent. Die FTSE-Futures notierten unverändert.
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04:00
In Asien legte der japanische Nikkei-Index um 0,1 Prozent zu, während der stark von Chipherstellern beeinflusste Index in Südkorea um 1,1 Prozent nachgab. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans blieb stabil. Der chinesische Index der Standardwerte legte um 0,4 Prozent zu.
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02:55
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01:00
An der Wall Street hatte sich am Freitag das Auf und Ab mit einem Erholungsversuch fortgesetzt. Anleger reagierten mit einer gewissen Erleichterung auf die wieder rückläufigen Ölpreise. So sank der Preis für ein Barrel der Nordsee-Sorte Brent deutlich unter 100 US-Dollar. An der überwiegend mit Technologie-Aktien bestückten Nasdaq dagegen herrschte ungeachtet der starken Quartalsbilanz von Intel weiter Vorsicht nach dem starken Lauf von Aktien mit KI-Bezug.
Der Dow Jones Industrial testete nach einem Rückschlag am Vortag wieder die 52'000-Punkte-Marke. Mit einem Plus von 0,46 Prozent auf 51'947,25 Punkte ging der bekannteste Wall-Street-Index in das Wochenende, nachdem er am Donnerstag noch auf den tiefsten Stand seit einem Monat gefallen war. In den vergangenen fünf Handelstagen verbuchte er damit einen Verlust von 0,4 Prozent. Der umfangreich bestückte S&P 500 gewann am Freitag 0,05 Prozent auf 7411,98 Zähler.
Der Nasdaq 100 fiel um 1,15 Prozent auf 28'128,34 Punkte, was im Wochenverlauf ein Minus von 1,6 Prozent bedeutet. Bereits tags zuvor hatten erneut Sorgen rund um den Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) und die dafür notwendigen Investitionen belastet.
Dass die Ölpreise wieder sanken, begründeten Marktbeobachter mit Gewinnmitnahmen, denn die kriegerischen Auseinandersetzungen in Nahost gehen unvermindert weiter. Inzwischen versucht US-Präsident Donald Trump im Konflikt um die Strasse von Hormus, den Druck auf den Iran zu erhöhen.
Entsprechend sehen Experten an den US-Börsen noch keine Rückkehr zu grösserer Risikobereitschaft. Diesbezüglich basieren derzeit Hoffnungen vor allem auf der Fahrt aufnehmenden Berichtssaison. Nach den Sorgen, die am Vortag vom Google-Mutterkonzern Alphabet und dem Elektroautobauer Tesla bestärkt wurden, gab es nun zwar Erfreulicheres von Intel und der deutschen SAP , dennoch entschieden sich Anleger in der Techbranche eher für Gewinnmitnahmen.
Während die überzeugenden Cloud-Vertragsbücher von SAP auch Software-Aktien wie Salesforce mit plus 4,3 Prozent Auftrieb gaben, büssten Intel 7,9 Prozent ein. Zwar profitierte der Chipriese und Prozessorhersteller weiter kräftig vom laufenden Boom der KI-Technologien und übertraf mit seinem zweiten Quartal die Erwartungen deutlich. Doch die Aktie ist seit Jahresbeginn extrem stark gelaufen, sodass trotz der aktuellen Verluste immer noch ein Kursplus von rund 150 Prozent bleibt.
Den Papieren des Konkurrenten AMD erging es ähnlich: Sie büssten zuletzt trotz eines viel gelobten Investorentages und einer Kurszielanhebung durch die Bank of America auf 620 US-Dollar 3,3 Prozent auf rund 522 Dollar ein. Ihr Plus seit Jahresbeginn beläuft sich damit aber immer noch knapp 145 Prozent.
Unter den Standardwerten gab es Licht und Schatten. So sprang das Papier von Verizon um 5,8 Prozent hoch und profitierte davon, dass der Telekom-Anbieter im Mobilfunk- und Breitbandgeschäft im abgelaufenen Quartal mehr verdient hatte als erwartet.
Die Anteile von American Express dagegen setzten ihren Abwärtstrend der vergangenen Tage mit einem Abschlag von 4,3 Prozent fort und waren damit Schlusslicht im Dow Jones. Zwar hob der Kreditkartenkonzern sein Umsatzziel nach dem ersten Halbjahr an, doch im zweiten Quartal verfehlten Umsatz und Netto-Gebühreneinnahmen für Kreditkarten die Markterwartungen.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)