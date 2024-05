Der Euro hat am Mittwoch etwas schwächer tendiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0740 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Zum Franken gab es indes kaum Bewegung. So kostete die Gemeinschaftswährung am Morgen mit 0,9768 Franken zwar etwas weniger als am Vorabend, lag damit aber quasi auf dem gleichen Stand wie am Dienstagmorgen. Der US-Dollar bewegte sich indes mit 0,9092 Franken zum Vorabendkurs von 0,9094 kaum. Im Vergleich zum gestrigen Morgenkurs von 0,9069 stieg er allerdings etwas an.