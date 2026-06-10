Am Nachmittag rücken dann die US-Inflationsdaten für Mai und deren Auswirkungen auf die Zinserwartungen in den Blick. «Die Nerven sind angespannt», berichten Händler. Denn sollte die Teuerung unerwartet stark angestiegen sein, dürfte die Wahrscheinlichkeit für höhere Zinsen in den USA nochmals steigen. Und das dürfte gerade mit Blick auf den immensen Kapitalbedarf des KI-Sektors für wenig Begeisterung sorgen. «Wichtig ist hier, eher auf die Preistendenz als die reinen Zahlen zu achten», merkt ein Börsianer an.