11:45
Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 10.50 Uhr 0,31 Prozent hinzu auf 13'395,20 Punkte. Die Gewinner sind nach wie vor in der Überzahl. Der SMIM der mittelgrossen Werte liegt hingegen mit 0,03 Prozent auf 2991,19 Punkten knapp im Minus, während der breite SPI um 0,21 Prozent auf 18'922,35 Punkte zulegt.
Angeführt wird das Kurstableau von Amrize (+1,5 Prozent). Händler verweisen einerseits auf positive US-Branchenvorgaben nach überraschend starken Daten vom Immobilienmarkt am Vortag. Zudem habe ein US-Broker die Titel hochgestuft.
Gut gestützt wird der SMI aber auch und insbesondere von den drei Schwergewichten Nestlé (+1,3 Prozent), Roche (+1,1 Prozent) und mit etwas Abstand Novartis (+0,4 Prozent). Mit Swisscom (+1,0 Prozent) oder Zurich (+0,7 Prozent) und Swiss Re (+0,6 Prozent) aus dem Versicherungssektor liegen weitere defensive Titel vorn.
Trotz der jüngsten Tech-Schwäche in den USA legen hierzulande VAT, Inficon und Comet dank einer positiven Studie der UBS um bis zu 1,9 Prozent zu. Die Experten erhöhen ihre Prognosen für die Investitionen der Chipindustrie in Produktionsanlagen deutlich und davon dürften diese drei Zulieferer profitieren.
Bei Sonova (-0,6 Prozent) kommt es zu leichten Verlusten. Händler verweisen auf die jüngsten Daten zu den Verkäufen an das US-amerikanische Department of Veterans Affairs (VA). Hier hat der Hörgerätehersteller offenbar Marktanteile verloren.
Massiv nach oben geht es derweil für Centiel (+23,5 Prozent). Die Tessiner Technologiefirma hat einen Vertriebspartner für den US-Datacenter-Markt gefunden und damit die Analystengemeinde positiv überrascht. Mittelfristig erwartet Centiel ein Geschäftsvolumen im niedrigen dreistelligen Millionenbereich.
Am Nachmittag rücken dann die US-Inflationsdaten für Mai und deren Auswirkungen auf die Zinserwartungen in den Blick. «Die Nerven sind angespannt», berichten Händler. Denn sollte die Teuerung unerwartet stark angestiegen sein, dürfte die Wahrscheinlichkeit für höhere Zinsen in den USA nochmals steigen. Und das dürfte gerade mit Blick auf den immensen Kapitalbedarf des KI-Sektors für wenig Begeisterung sorgen. «Wichtig ist hier, eher auf die Preistendenz als die reinen Zahlen zu achten», merkt ein Börsianer an.
+++
11:00
Der Ausverkauf wurde durch Mittelabflüsse aus börsengehandelten Fonds (ETFs), den KI-Boom als Konkurrenz um die Aufmerksamkeit von Privatanlegern sowie zunehmende Zweifel daran angetrieben, ob die grossen Unternehmenskäufer, die die vorherige Rallye mitgetragen hatten, weiterhin Bitcoin akkumulieren können.
+++
10:30
+++
10:00
Der Sportartikelkonzern biete neben einer günstigen Bewertung inzwischen auch ein gut berechenbares Ergebniswachstum, das am oberen Ende der Branche rangiere, schrieb Analyst Piral Dadhania.
+++
+++
09:30
Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt gegen 9.30 Uhr 0,59 Prozent hinzu auf 13'434,59 Punkte. Die Gewinner sind dabei den Verlierern klar überlegen. Der SMIM der mittelgrossen Werte steigt um 0,56 Prozent auf 3008,81 Punkte, während der breite SPI um 0,61 Prozent auf 18'997,83 Punkte zulegt.
Die Kursgewinne ziehen sich durch verschiedene Branchen. An der Indexspitze legen Amrize (+1,7 Prozent) zu. Händler verweisen auf freundliche US-Vorgaben. Dahinter folgen die Schwergewichten Nestlé (+1,4 Prozent), Roche (+1,4 Prozent) und mit etwas Abstand Novartis (+0,9 Prozent). Mit Zurich (+1,2 Prozent) und Swiss Re (+1,1 Prozent) ist auch der Versicherungssektor vertreten. Schlusslicht sind UBS (-1,8 Prozent).
Trotz der jüngsten Tech-Schwäche in den USA legen hierzulande VAT, Inficon und Comet dank einer positiven Studie der UBS um bis zu 4,4 Prozent zu. Die Experten erhöhen ihre Prognosen für die Investitionen der Chipindustrie in Produktionsanlagen deutlich und davon dürften diese drei Zulieferer profitieren.
Centiel (+21,4 Prozent) springen hoch, nachdem das Unternehmen einen Partner für den US-Datacenter-Markt gefunden hat.
+++
09:00
Die höchsten Veränderungen am Leitindex zeigen:
Am SPI fallen SoftwareOne erneut negativ auf (-3 Prozent), ebenso Centiel mit 2,8 Prozent Verlust. VAT gewinnt 1,4 Prozent, Highlight Ev&En gar 9 Prozent.
+++
08:30
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
+++
08:00
Amrize führt den Leitindex mit 1,6 Prozent Gewinn an. Die Kursgewinne der restlichen Titel belaufen sich auf rund 0,1 Prozent.
Unter den kleinen Titeln rücken Centiel (kein vb Kurs) in den Blick. Die Tessiner Technologiefirma hat einen mehrjährigen Vertriebsvertrag für den US-Markt unterzeichnet und erwartet mittelfristig ein Geschäftsvolumen im niedrigen dreistelligen Millionenbereich.
Von den US-Vorgaben gibt es nur wenig Unterstützung, denn insbesondere an der Tech-Börse Nasdaq kam es zu neuerlichen Verkäufen im heiss gelaufenen Halbleitersektor. «Langsam macht sich in dem Sektor eine gewisse Erschöpfung bemerkbar», sagte eine Händlerin am Morgen.
Zudem bleibt der Iran-Krieg ein grosser Unsicherheitsfaktor. Anleger positionierten sich eher auf der vorsichtigen Seite - auch angesichts der am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten.
+++
07:35
Experten verweisen am Mittwoch auf die Nervosität der Anleger vor der Veröffentlichung des US-Inflationsberichts für Mai am Nachmittag. Die US-Verbraucherpreise dürften im vergangenen Monat erneut deutlich gestiegen sein. Von Reuters befragte Ökonomen rechnen mit einer Inflationsrate von 4,2 Prozent. Im April hatten sich Waren und Dienstleistungen um durchschnittlich 3,8 Prozent verteuert. Infolge des Iran-Kriegs sind die Kraftstoffpreise in den USA deutlich gestiegen, was nach und nach auch viele andere Waren teurer macht.
Im Fokus bei den Unternehmen stehen zudem die Quartalsergebnisse des SAP-Rivalen Oracle. Dabei richten Börsianer ihr Augenmerk auf die Entwicklung des KI-Geschäfts. Ein Medienbericht über ein enttäuschendes Wachstum des ChatGPT-Entwicklers OpenAI hatte vor einigen Wochen Oracle-Anleger nervös gemacht.
+++
06:45
+++
06:10
+++
05:00
Die Eskalation der Spannungen im Nahen Osten hat die asiatischen Börsen am Mittwoch belastet. Die USA hatten nach eigenen Angaben Vergeltungsschläge gegen den Iran geführt, nachdem Teheran einen amerikanischen Apache-Hubschrauber über der Strasse von Hormus abgeschossen haben soll.
Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Werte ausserhalb Japans verlor 0,6 Prozent. Der japanische Nikkei-Index gab 0,9 Prozent nach. In Südkorea rutschte der technologielastige Kospi um zwei Prozent ab. «Die Geopolitik wird derzeit als Schlagzeilrisiko behandelt, noch nicht als makroökonomischer Schock», sagte Charu Chanana, Chefanlagestratege bei Saxo in Singapur. Die Anleger richten ihren Blick bereits auf die am Mittwoch anstehenden US-Inflationsdaten. Experten erwarten einen Anstieg der Verbraucherpreise um 4,2 Prozent im Jahresvergleich - das wäre der stärkste Anstieg seit April 2023.
+++
04:00
Im asiatischen Devisenhandel notierte der Dollar bei 160,38 Yen und damit nahe der als kritisch geltenden Marke von 160 Yen. Der Euro gab leicht auf 1,1537 Dollar nach. Das britische Pfund notierte bei 1,337 Dollar. Bank Indonesia erhöhte überraschend die Zinsen ausserhalb des regulären Sitzungskalenders, um die schwache Rupiah zu stützen - nur wenige Wochen nach einer bereits überraschenden kräftigen Anhebung.
+++
03:00
Die Ölpreise stiegen um etwa ein Prozent. Ein Barrel der Nordseesorte Brent verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 92,29 Dollar. Das US-Öl WTI legte 0,8 Prozent auf 88,97 Dollar zu. Die Preise entfernten sich damit von einem Siebenwochentief, das sie nach den jüngsten US-Angriffen erreicht hatten. «Dass Öl trotz neuer Iran-Schlagzeilen bei etwa 90 Dollar hält, deutet darauf hin, dass die Märkte keine anhaltende Versorgungsunterbrechung einpreisen», erklärte Chanana.
+++
02:00
Mit einem Minus von 1,12 Prozent auf 29.084,50 Punkte schloss der Auswahlindex Nasdaq 100 aber deutlich über seinem Tagestief. Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg bedeuteten keine nachhaltige Belastung für die Aktienkurse. Am Freitag war das Börsenbarometer angesichts wachsender Zinsängste nach einem soliden US-Arbeitsmarktbericht um 4,8 Prozent abgesackt, hatte sich seitdem aber wieder deutlich erholt.
Dass am Freitag die Weltraumfirma SpaceX und in absehbarer Zukunft die KI-Unternehmen Anthropic und OpenAI den Sprung auf das Parkett planen, entzieht den Märkten laut Chef-Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets Liquidität. Sprich: Die Anleger machen bei gut gelaufenen Titeln etwa im Halbleitersektor Kasse und planen, ihre Mittel in SpaceX & Co umzuschichten.
Aus Sicht von Consorsbank-Analyst Jochen Stanzl dürfte der Börsengang von SpaceX ebenso wie die Kapitalerhöhung von Google -Mutter Alphabet und Gerüchte über eine Kapitalerhöhung bei Meta die KI-Rally auf die Probe stellen. «Es bleibt zu beobachten, ob durch das enorme zusätzliche Aktienangebot eine Sättigung der Nachfrage eintreten wird», schrieb Stanzl. Die Unsicherheit darüber sorge für eine höhere Volatilität, die wohl anhalten werde.
Etwas Gegenwind für die Börsen kam am Dienstag auch von Trump, der sagte, die USA müssten auf den iranischen Abschuss eines amerikanischen Kampfhubschraubers reagieren. Zuletzt hatte es aufgrund der prekären, aber einigermassen stabilen Lage im Iran-Krieg zumindest keinen Dämpfer von dieser Seite gegeben. Die aktuell kräftig sinkenden Ölpreise stützten indes die Aktienkurse.
Aus dem schwachen Halbleitersektor ragten die Aktien von Marvell Technology und Arm Holdings mit Abschlägen von 7,6 und 6,2 Prozent heraus. Hier setzten sich die Gewinnmitnahmen nach Rekordständen fort. Die Branchengrössen Qualcomm , Cisco und AMD mussten Kursverluste von bis zu 5,7 Prozent verkraften, während Nvidia nur 0,2 Prozent verloren.
Für die Aktien von Applied Digital ging es indes gegen den Tech-Trend um 2,4 Prozent hoch. Das Neocloud-Unternehmen vermeldete einen Mindestabnahme-Vertrag mit einem KI-Hyperscaler aus den USA.
(cash/AWP/Reuters)