Die Europäische Zentralbank (EZB), die Bank of England (BoE) und die Schweizerische Nationalbank (SNB) werden am Donnerstag über die Geldpolitik orientieren und voraussichtlich nicht an den Zinsen rütteln. Am Berichtstag werden in der Schweiz derweil sowohl die Konjunkturforschungsstelle KOF wie auch die Bundesökonomen des Seco ihre Erwartungen an den weiteren Verlauf der Wirtschaft darlegen. Ihre Konjunkturaussichten publizieren auch die Experten des Instituts BAK Economics.