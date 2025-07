Die Shanghaier Börse ist in die neue Woche mit einem Plus gestartet. Der Leitindex gewann am Montag 0,5 Prozent auf 3550 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,4 Prozent auf 4074 Punkte. An der japanischen Börse wurde dagegen feiertagsbedingt nicht gehandelt.