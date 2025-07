Der US-Dollar schwächt sich am Montag im Tagesverlauf ab. So kostet der US-Dollar derzeit 0,7988 Franken, nach 0,8008 am Mittag und 0,8013 im frühen Geschäft. Auch zum Euro gibt der Dollar nach. Der Euro notiert bei 1,1682 Dollar nach 1,1642 Dollar am Mittag.