Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag nach überzeugenden Quartalszahlen des Chipherstellers Nvidia zugelegt. In Tokio erreichte der 225 Werte umfassende ‌Nikkei-Index im frühen Handel ein Rekordhoch und notierte zuletzt 0,6 ‌Prozent höher bei 58.923,46 Punkten. Der breiter ​gefasste Topix legte 1,4 Prozent auf 3.895,00 Zähler zu. In Südkorea gewann der Kospi zwei Prozent. Die Börse Shanghai zeigte sich kaum verändert bei 4.144,08 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gab 0,2 Prozent auf 4.727,71 Punkte nach. Der breite asiatisch-pazifische Index MSCI ‌ohne Japan stieg um 0,7 Prozent.