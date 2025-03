Die japanische Börse hat am Freitag schwächer tendiert. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 2,2 Prozent auf 36.977,48 Punkte nach und der breiter gefasste Topix notierte 2,2 Prozent niedriger bei 2.753,72 Zählern. Offizielle Daten vom Freitag zeigten, dass sich die Kerninflation der Verbraucher in Tokio im März beschleunigte und über dem Zielwert der Zentralbank blieb. Dies hielt die Erwartungen des Marktes auf eine baldige Zinserhöhung aufrecht. Der Automobilhersteller Toyota brach um 4,47 Prozent ein und war damit die schlechteste Bewertung im Nikkei, während Honda um 4,26 Prozent nachgab. Beide folgten den über Nacht erfolgten Rückgängen der US-Autobauer General Motors und Ford. «Bis zu einem gewissen Grad können die Hersteller ihre Lieferketten und Produktionsstandorte verlagern, um diese Auswirkungen abzumildern. Gleichzeitig könnten sie auch in der Lage sein, einen Teil der Preiserhöhungen an die US-Verbraucher weiterzugeben, da die Zölle fast alle Hersteller betreffen», sagte Fred Neumann, Chefökonom für Asien bei HSBC.