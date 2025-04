Die asiatischen Aktien erholen sich am ersten Apriltag. Gewinne an der Wall Street hellen die Stimmung auf. Im März hatten Sorgen über einen von US-Präsident Donald Trump ausgelösten Handelskrieg und eine mögliche Rezession die Anleger geplagt. Sie warten nun nervös auf den 2. April. An diesem Tag, den Trump als «Befreiungstag» bezeichnet hat, will er seinen Plan für reziproke Zölle vorstellen.