Der wieder erwachte Risikoappetit vieler Anleger macht Bitcoin begehrt. Die Cyber-Devise hält sich am Donnerstag über der 111'000-Dollar-Marke. Am Mittwochabend war Bitcoin auf ein Rekordhoch von 111'988,90 Dollar gestiegen. Seit Jahresbeginn kommt die Kryptowährung auf ein Plus von 18 Prozent. «Die Hoffnung auf den grossen Wurf im Zollkonflikt zwischen den USA und wichtigen Handelspartnern fungiert als Zünglein an der Waage», schreibt Timo Emden von Emden Research in einem Kommentar. Allerdings sollten sich die Anleger «vor Augen halten, dass die Handelsstreitigkeiten weiterhin alles andere als vom Tisch sind und jederzeit in die Verlängerung gehen könnten».