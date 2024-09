Die Börse in Shanghai gewann 0,8 Prozent auf 2919,50 Punkte. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,8 Prozent auf 3429,13 Punkte. Treibende Kraft blieb die Hoffnung auf positive Effekte des massiven chinesischen Konjunkturpakets, auch wenn es erste Anzeichen für ein Abflauen der Euphorie gibt. «Nach einem so starken Anstieg in den vergangenen Tagen könnte man argumentieren, dass es sich bei den Verkäufen grösstenteils um Gewinnmitnahmen handelt, und manche meinen auch, dass sie die Überzeugung widerspiegeln, dass die Stimulierungsmassnahmen der PBOC in keiner Weise die Wende bringen und den Konsum in keiner Weise ankurbeln werden», sagte Chris Weston vom Broker Pepperstone.