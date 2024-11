In China gerieten vor allem exportorientierte Unternehmen unter Druck. Die Börse in Shanghai gewann 0,4 Prozent auf 3277,82 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,4 Prozent auf 3861,81 Punkte. «Das ist definitiv ein Schock für den Markt und belastet chinesische Vermögenswerte, vor allem in den Exportsektoren», sagte Gary Ng, Chefvolkswirt bei Natixis. In Tokio verlor der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,3 Prozent auf 38.280,74 Punkte und der breiter gefasste Topix 1,4 Prozent auf 2678,06 Zähler. Besonders betroffen waren Chiphersteller und -exporteure. Der Chip-Testspezialist Advantest brach um 5,6 Prozent ein und war damit einer der grössten Verlierer im Nikkei, Tokyo Electron verlor drei Prozent. Grosse Autohersteller wie Toyota Motor und Honda Motor gaben um zwei beziehungsweise ein Prozent nach.