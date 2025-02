Die Ölpreise stagnieren am Freitag in Asien. Die Anleger hoffen auf eine solide Nachfrage dank sinkender Lagerbestände an Benzin und Destillaten in den USA. Gleichzeitig steigt jedoch die Besorgnis über Lieferengpässe in Russland. «Die Erwartungen an ein mögliches Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine, durch das die Sanktionen gegen Moskau gelockert werden könnten, haben sich aufgrund der verhärteten Haltung der Ukraine etwas abgeschwächt. Das hat einige Anleger dazu veranlasst, wieder in den Markt einzusteigen», sagte Toshitaka Tazawa, Analyst bei Fujitomi Securities.