Die Schweizer Börse geht mit freundlichen Vorgaben in den letzten Handelstag vor den Osterfeiertagen. Die US-Börsen haben am Mittwochabend zugelegt, wobei der Leitindex Dow Jones auch im späten Handel noch einmal deutlich anzog. Rückenwind gab es vom US-Anleihenmarkt, wo die Renditen am Dienstag nachgaben.



Im Fokus bleibt die Publikation des PCE-Index, des von der US-Notenbank Fed bevorzugten Inflationsmasses, die allerdings erst am Karfreitag erfolgen wird. Für etwas Bewegung könnte am Donnerstag auch noch einmal das Quartalsultimo sorgen: Angesichts der im ersten Jahresviertel gut gelaufenen Börsen wollten wohl viele Fonds möglichst hohe Aktienquoten ausweisen, hiess es am Markt.



Von Unternehmensseite werden die Investoren am Schweizer Markt den am Donnerstag zur Publikation anstehenden Geschäftsbericht 2023 der UBS im Auge haben. Auf breites Interesse stossen dabei wohl die Entschädigungen für die Geschäftsleitung der einzig verbliebenen Schweizer Grossbank, insbesondere für CEO Sergio Ermotti. Daneben setzt sich die Bilanzsaison mit Jahresberichten etwa des Verpackungsspezialisten Aluflexpack, des Hotel- und Spitalgruppe Aevis oder des Messebetreibers MCH fort. Zudem veröffentlicht die Konjunkturforschungsstelle KOF ihr Konjunkturbarometer für den März.