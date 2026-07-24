Der Anstieg des Ölpreises auf über 100 Dollar belastet die Aktienmärkte in Asien. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um ein Prozent. Der japanische Nikkei-Index gab um 3,0 ‌Prozent ⁠nach, und der südkoreanische Kospi verlor 3,7 Prozent. Der sich erneut zuspitzende Iran-Krieg verunsichert die Anleger. Hinzu kommt die ⁠Angst vor einem neuen Inflationsschock. «Zwei der wichtigsten Schifffahrtsrouten der Welt sind im selben Monat bedroht, und die Märkte fangen gerade erst an ‌zu begreifen, was das bedeutet», sagte Nigel Green, Chef der Finanzberatung deVere Group. An ‌den Finanzmärkten rechnet man nun mit einem strafferen Zinskurs. ​Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed bereits in der kommenden Woche wird auf eins zu drei geschätzt – eine Kehrtwende im Vergleich zur Vorwoche.