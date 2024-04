An dem wegen des am Freitag bevorstehenden monatlichen Arbeitsmarktberichts ohnehin nervösen US-Aktienmarkt wirkten die Aussagen wie eine kalte Dusche. Die wichtigsten Indizes, die zuvor im Plus notiert hatten, rutschten deutlich ins Minus. Nach Börsenschluss in Europa stürzte der Dow Jones Index um 690 Punkte in die Tiefe, während die technologielastige Nasdaq um 363 Punkte absackte.