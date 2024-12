Der einzige klassische Börsengang der Schweiz war Galderma im März dieses Jahres, schreibt die Beratungsagentur EY in einer Medienmitteilung. Global gesehen, rangiert das Galderma-IPO mit seinem Volumen von rund 2.6 Milliarden Dollar auf dem fünften Platz. Grössere IPOs gab es in diesem Jahr nur in den USA mit Lineage (5.1 Milliarden US-Dollar), China mit Midea Group (4.6 Milliarden US-Dollar), Indien mit Hyundai Motor India (3.3 Milliarden US-Dollar) und Spanien mit Puig Brands (2.9 Milliarden US-Dollar). Zudem kehrte Sunrise im November nach vierjähriger Abwesenheit mittels einer Abspaltung vom Mutterkonzern Liberty Global an die Schweizer Börse SIX zurück und startete den Handel mit einer Marktkapitalisierung von rund 3.5 Milliarden US-Dollar.