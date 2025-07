Die Aktienmärkte in Asien tendieren am Dienstag schwächer. Die Anleger denken über die Nachteile des Handelsabkommens zwischen den USA und der EU nach. Die weiterhin bestehenden Strafzölle könnten unerwünschte Auswirkungen auf Wachstum und Inflation haben. «Dies ist ein sehr grosser Schock, der ein Jahrhundert der Führungsrolle der USA im globalen Freihandel zunichte macht», warnten Ökonomen von JPMorgan in einer Mitteilung.